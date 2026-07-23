Mancano meno di 24 ore all’inizio del Gran Premio di Ungheria 2026, undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. La gara si svolge sul circuito dell’Hungaroring, l’ultimo prima della pausa estiva. Sono previsti turni di prove libere, qualifiche e la corsa, con orari ancora da comunicare. La gara rappresenta un momento chiave nella lotta al titolo mondiale.

Mancano ormai meno di 24 ore all’inizio del weekend del Gran Premio di Ungheria 2026, undicesimo appuntamento del Mondiale F1.Il circuito dell’Hungaroring ospita un round importante per la lotta al titolo iridato, l’ultimo prima della pausa estiva. Ferrari sembra essere la principale favorita e dovrà essere abile a sfruttare la sua velocità per fare bottino pieno. Non sempre però in questa stagione le scuderie favorite sono poi riuscite a chiudere il GP con il massimo dei punti disponibili. La scuderia di Maranello, dopo l’ottima prova a Spa, avrà l’occasione di accorciare ancora il gap con una Mercedes che può trovarsi in difficoltà sul circuito magiaro. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, GP Ungheria 2026: orari prove libere, qualifiche e gara. La guida tv

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