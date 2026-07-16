F1 GP Belgio 2026 | orari prove libere qualifiche e gara La guida tv

Da venerdì 17 a domenica 19 luglio la Formula Uno sarà di scena sulla magica pista di Spa-Francorchamps per il decimo appuntamento stagionale del Mondiale 2026. Il Gran Premio del Belgio aprirà inoltre un back-to-back che si completerà tra una settimana in Ungheria prima della lunga pausa estiva prevista dal calendario in attesa di tornare in azione il 21-23 agosto a Zandvoort. Kimi Antonelli è sempre il leader del campionato, anche se i due “zeri” collezionati nelle ultime tre gare per problemi di affidabilità sulla sua Mercedes hanno ridotto sensibilmente il suo vantaggio sugli inseguitori, con il compagno di squadra inglese George Russell che ha approfittato di varie circostanze favorevoli per avvicinarsi a -25 mentre i ferraristi Lewis Hamilton e Charles Leclerc sono distanti rispettivamente 32 e 71 punti dalla vetta. 🔗 Leggi su Oasport.it

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