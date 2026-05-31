La Cina ha annunciato di voler rafforzare le misure di coercizione economica contro l’Europa, secondo un report di Ecfr. La tensione tra le due parti si accentua, con Pechino che sembra prontamente rispondere a eventuali mosse dell’Unione Europea con pressioni commerciali. La situazione si fa più complicata mentre le minacce di ritorsioni si fanno più insistenti, lasciando presagire un aumento dello scontro economico tra le due aree.

La Cina sente odore di bruciato. Al punto da intensificare le minacce di coercizione economica contro l’Europa. Rea, molto banalmente, di aver aperto gli occhi e alzato la testa. Ribellandosi a un sistema di mercato distorto, aggressivo e sleale. Solo ad aprile, il Consiglio di Stato cinese ha emanato le Disposizioni sulla sicurezza industriale e della catena di approvvigionamento (che impongono alle sue aziende di non conformarsi alle indagini o alle sanzioni dell’Ue), ha interrotto le forniture a duplice uso a sette appaltatori europei della difesa a causa dell’appoggio a Taiwan e ha lanciato minacce esplicite in merito alle proposte dell’Ue sull’Industrial Accelerator Act e sul Cybersecurity Act. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Tra Cina ed Europa, chi ha il coltello dalla parte del manico? Report Ecfr

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AI DramaShe Hired Him to Destroy Her Husband. Now She Can't Resist Him.

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