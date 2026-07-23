L'Aston Martin presenta all'Hungaroring la nuova AMR26 B, una monoposto completamente rivista rispetto alla versione precedente. La scuderia di Silverstone ha deciso di investire sul progetto, con il team di progettazione guidato da Newey. La vettura è stata sviluppata in fretta e si differenzia notevolmente dal modello di metà stagione. La mossa arriva dopo risultati deludenti e punta a migliorare le prestazioni in vista delle prossime gare.

L’Aston Martin ha deciso di rompere gli indugi. Dopo una prima metà di stagione decisamente al di sotto delle aspettative, la scuderia di Silverstone si presenta all’Hungaroring con una monoposto profondamente diversa, tanto da poter essere definita a tutti gli effetti una AMR26 B. Non il consueto pacchetto di aggiornamenti destinato a limare qualche decimo sul giro, bensì una vera e propria rifondazione tecnica, maturata nella speranza di invertire una tendenza che, finora, ha assunto i contorni del fallimento. I numeri raccontano meglio di qualsiasi analisi la crisi attraversata dalla squadra. Aston Martin occupa le posizioni di rincalzo della griglia e ha raccolto appena un punto iridato, conquistato da Fernando Alonso nel Gran Premio di Monaco. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, Aston Martin all-in in Ungheria: arriva la AMR26 B, Newey si gioca il progetto e il futuro di Alonso

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Adrian Newey, noto per la sua precisione, rallenta gli aggiornamenti di Aston Martin in F1.In questa stagione di Formula 1, Aston Martin ha deciso di ridurre la frequenza degli aggiornamenti sul proprio veicolo.

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