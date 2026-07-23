evento in piazza per aiutare il meyer

In piazza, insieme, uniti dalla musica, per aiutare la fondazione dell’ ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Torna anche quest’anno l’appuntamento con la solidarietà che animerà l’estate di Civitella in Val di Chiana. Il piccolo borgo medievale diventerà una vera e propria discoteca a cielo aperto grazie a Salvatore Carcavallo, Nicola Lucioli e alla Pro Loco, che possono contare anche sul patrocinio del Comune di Civitella in Val di Chiana. Sabato prossimo almeno trenta tra dj, vocalist e performer si alterneranno sul palco allestito in piazza Don Alcide Lazzeri. Una serata evento che ha registrato il sold out per quanto riguarda la cena che scatterà alle ore 20. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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