Eventi meteorologici estremi e polizze l' intermediario assicurativo | Più richieste e prezzi più alti

Da tgcom24.mediaset.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Negli ultimi giorni, si sono verificati eventi meteorologici estremi, tra cui grandinate intense e trombe d'aria, che hanno provocato danni alle automobili. In risposta, le richieste di polizze assicurative sono aumentate, mentre i prezzi sono cresciuti. L'intermediario assicurativo ha confermato questa tendenza, evidenziando un incremento delle richieste di copertura e un aumento dei costi associati.

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Come stiamo vedendo anche negli ultimi giorni, gli eventi meteorologici estremi, come violente grandinate o trombe d'aria, possono causare pesanti danni alle macchine. Considerando che l'Rca non li copre, Tgcom24 ha chiesto all'intermediario assicurativo Paolo Roberto Di Carlo, che sulle sue pagine Instagram e TikTok "Esperto Assicurazioni" pubblica video-spiegazioni per chi cerca chiarezza nel mondo delle polizze, che tipo di coperture esistono per gli eventi atmosferici, perché conviene assicurarsi e se ci sia stato un boom di richieste di polizze di questo tipo e un conseguente aumento dei prezzi., Quali sono le polizze auto che coprono i danni provocati da eventi meteorologici estremi?, Tutte le compagnie offrono questo tipo di garanzia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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