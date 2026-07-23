Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 23 luglio 2026

Notizia in breve

L’estrazione di VinciCasa del 23 luglio 2026 si è svolta alle 20:30. Durante l’estrazione sono stati sorteggiati cinque numeri su quaranta. I numeri vincenti non sono ancora stati comunicati. La lotteria prevede che i partecipanti indovinino tutti e cinque i numeri per vincere una casa. La prossima estrazione è prevista per la stessa sera alle 20:30.