Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 23 maggio 2026

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L'estrazione di VinciCasa del 23 maggio 2026 si è svolta alle ore 20:30. Il gioco prevede di indovinare cinque numeri su quaranta per vincere una casa. I numeri vincenti sono stati estratti oggi, ma non sono ancora stati comunicati. L'estrazione si è tenuta come previsto, senza ulteriori dettagli sui numeri estratti.

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Estrazione VinciCasa oggi 23 maggio 2026. I numeri vincenti Superenalotto. Stasera, sabato 23 maggio 2026, alle ore 20,30 va in scena l’estrazione del gioco VinciCasa, concorso che permette di vincere una vera e propria casa indovinando 5 numeri su 40. Esatto: in caso di vittoria gran parte dell’importo deve essere investito in uno o più immobili. Ma quali sono i numeri vincenti dell’estrazione di oggi? Di seguito i numeri vincenti di oggi, sabato 23 maggio 2026, alle ore 20,30 (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti): NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE 22 MAGGIO 2026 ESTRAZIONE 21 MAGGIO 2026 ESTRAZIONE 20 MAGGIO 2026 ESTRAZIONE 19 MAGGIO 2026 ESTRAZIONE 18 MAGGIO 2026 Estrazione VinciCasa di oggi 23 maggio 2026: come funziona. 🔗 Leggi su Tpi.it

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