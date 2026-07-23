Estrazione Million Day di oggi 23 luglio 2026 | i numeri vincenti di giovedì

Notizia in breve

I numeri vincenti del Million Day dell'estrazione di oggi, giovedì 23 luglio 2026, sono stati estratti alle 13 e alle 20:30. I numeri sono stati comunicati in diretta. Nessuna informazione sui numeri estratti è stata ancora diffusa. L'estrazione si è svolta regolarmente alle due fasce orarie previste. I risultati saranno disponibili sui canali ufficiali. Nessun dettaglio sui numeri estratti è stato ancora diffuso pubblicamente.