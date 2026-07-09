Estrazione Million Day di oggi 9 luglio 2026 | i numeri vincenti di giovedì
Oggi, giovedì 9 luglio 2026, alle ore 13 e alle 20,30 si sono svolte le estrazioni del Million Day. I numeri vincenti sono stati annunciati in diretta, ma non sono stati ancora diffusi pubblicamente. L’estrazione si è svolta regolarmente con i numeri scelti per le due fasce orarie, senza incidenti o variazioni. Nessuna informazione riguardo ai numeri estratti è stata comunicata fino a questo momento.
Estrazione Million Day oggi giovedì 9 luglio 2026: i numeri vincenti in diretta live. Oggi, giovedì 9 luglio 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell’estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, giovedì 9 luglio 2026, LIVE: ESTRAZIONE MILLION DAY OGGI 9 LUGLIO 2026 LIVE – ORE 20,30 Extra Million Day: ESTRAZIONE... 🔗 Leggi su Tpi.it
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