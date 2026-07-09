Estrazione Million Day di oggi 9 luglio 2026 | i numeri vincenti di giovedì

Notizia in breve

Oggi, giovedì 9 luglio 2026, alle ore 13 e alle 20,30 si sono svolte le estrazioni del Million Day. I numeri vincenti sono stati annunciati in diretta, ma non sono stati ancora diffusi pubblicamente. L’estrazione si è svolta regolarmente con i numeri scelti per le due fasce orarie, senza incidenti o variazioni. Nessuna informazione riguardo ai numeri estratti è stata comunicata fino a questo momento.