Estrazione Lotto e 10eLotto | i numeri vincenti estratti oggi 23 luglio 2026

Alle ore 20 di oggi, giovedì 23 luglio 2026, sono stati estratti i numeri vincenti del Lotto e del 10eLotto. Si tratta dell’estrazione numero 117 dell’anno in corso. I numeri vincenti sono stati comunicati in tempo reale e sono disponibili sui siti ufficiali delle rispettive lotterie. Non sono state fornite informazioni sui numeri estratti o eventuali vincite.

Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi giovedì 23 luglio 2026. Oggi, giovedì 23 luglio 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Lotto numero 117 del 2026 e del 10eLotto. TPI segue in diretta, in tempo reale, l’estrazione del Lotto e del 10eLotto in programma oggi, 23 luglio 2026, alle ore 20 in punto. Ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione del Lotto ruota per ruota: ESTRAZIONI DEL LOTTO – LOTTO – Estrazione numero 117 d el 23 luglio 2026 (I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it si declina ogni... 🔗 Leggi su Tpi.it

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