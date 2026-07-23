Un nuovo scontro politico si sviluppa tra Bologna e il caso dell’ex sottosegretario alla giustizia. La vicenda riguarda una controversia che coinvolge la gestione di un procedimento giudiziario e ha acceso il dibattito tra maggioranza e opposizioni. La discussione si è intensificata nelle ultime ore, con accuse e richieste di chiarimenti che si susseguono. La situazione rimane calda e al centro dell’attenzione pubblica, mentre le parti coinvolte attendono sviluppi ufficiali.

La vicenda di Bologna sta infiammando anche il dibattito politico. E ad acuire le tensioni tra maggioranza e opposizioni anche gli sviluppi del caso legato all’ormai ex sottosegretario alla giustizia Delmastro. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Estate rovente per la politica. Da Bologna al caso Delmastro

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