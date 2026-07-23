Durante il primo weekend di estate 2026, le autostrade di Veneto, Trentino e Friuli Venezia Giulia sono state interessate da un aumento del traffico, classificato come bollino nero. Le autorità hanno segnalato che le strade più congestionate si trovano nelle ore centrali della giornata, con particolare afflusso tra le 10 e le 16. Sono stati registrati numerosi incidenti e rallentamenti lungo le principali arterie di collegamento tra le regioni.

L’estate entra nel vivo e sulle autostrade di Veneto, Trentino e Friuli Venezia Giulia scatta il primo vero banco di prova dell’esodo. Tra bollini rossi e il primo bollino nero della stagione, nel fine settimana sono attesi oltre 850 mila veicoli tra la rete di Cav e quella di Autostrade Alto Adriatico, con traffico particolarmente intenso verso le località balneari dell’Alto Adriatico e possibili rallentamenti nei principali snodi in direzione Trieste. Sulla rete gestita da Concessioni Autostradali Venete – che comprende l’A4 Padova-Venezia, il Passante di Mestre, l’A57 Tangenziale di Mestre e il Raccordo Marco Polo – sono previsti complessivamente tra i 670 e i 690 mila transiti, un dato in lieve diminuzione rispetto allo scorso fine settimana. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Venezia.

© Corrieredelveneto.corriere.it - Estate 2026, primo weekend da bollino nero in Veneto e Friuli Venezia Giulia: le strade più a rischio e gli orari da evitare

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Estate 2026: traffico intenso, primo esodo da bollino rosso

Notizie e thread social correlati

Meteo, rischio temporali violenti al Nord-Est: allerta per Veneto e Friuli Venezia GiuliaNel pomeriggio, il cielo si copre di nuvole e si registrano rovesci intensi e temporali violenti nel Veneto e nel Friuli Venezia Giulia.

Persi i contatti da giorni con una coppia di escursionisti, ricerche tra Friuli-Venezia Giulia e VenetoSono in corso ricerche tra il Friuli-Venezia Giulia e il Veneto per due escursionisti dispersi da diversi giorni.

Temi più discussi: Un'estate di musica in Fvg: finesettimana iniziato con Pooh, Giorgia e Subsonica; Weekend sotto la pioggia: il Friuli Venezia Giulia si prepara a nuovi temporali; Previsioni traffico esodo estivo 2026; Concorso ARCS Udine OSS 2026: 38 posti nel Servizio Sanitario Regionale del Friuli Venezia Giulia.

Calici di Stelle 2026 in Friuli Venezia Giulia: debutto a Gorizia e tappe in cantinaIl programma dal 30 luglio al 12 agosto tra Castello di Gorizia, San Daniele e cantine del territorio con degustazioni e visite. nordest24.it

Le Notti del Vino in Friuli: il 25 luglio tre tappe tra Codroipo, Palazzolo e PremariaccoDegustazioni, musica, gastronomia e incontri in tre comuni del Friuli Venezia Giulia. A Premariacco ospite anche Marcio Amoroso. nordest24.it