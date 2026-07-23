Una madre di 41 anni e la figlia di 15 sono morte in mare mentre cercavano di salvare un bambino. Il bambino, rimasto in difficoltà, è stato ricoverato in condizioni critiche. La scena si è svolta durante una giornata al mare, che si è conclusa con il tragico decesso delle due donne. La loro azione di salvataggio ha portato alla perdita delle vite, mentre il piccolo continua a lottare per la vita.

Le vittime avevano 41 e 15 anni, i l piccolo è ricoverato in condizioni critiche. Quella che doveva essere una tranquilla giornata al mare si è trasformata in una tragedia che ha sconvolto il Regno Unito. Shally Rahman, 41 anni, e la figlia Samiha Rahman, 15 anni, hanno perso la vita nelle acque di West Mersea, sulla costa dell’ Essex, dopo essersi gettate in mare per cercare di salvare un bambino di sette anni finito in difficoltà. Il piccolo è stato recuperato dai soccorritori e si trova ricoverato in ospedale in condizioni critiche. Altre quattro persone sono state soccorse e trasportate in ospedale. La tragedia durante una gita al mare. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì nei pressi di Seaview Avenue, a West Mersea, vicino a Colchester. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Essex, madre e figlia muoiono in mare per salvare un bambino: la vacanza si trasforma in tragedia

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