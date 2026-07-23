Arezzo, 23 luglio 2026 – Esercizi di meraviglia 46 Quaderni dell'arte. I Quaderni dell'Arte degli studenti di 3SA e 3SA1 del Liceo delle Scienze Applicate di Sansepolcro in mostra da venerdì 24 luglio, (inaugurazione alle ore 17,00) per la mostra che rimarrà aperta fino al 3 ottobre. CasermArcheologica, Via Aggiunti 55, a Sansepolcro venerdì 24 luglio alle ore 17,00 inaugura Esercizi di meraviglia, mostra che riunisce 46 Quaderni dell'Arte realizzati dagli studenti e dalle studentesse delle classi 3SA e 3SA1 del Liceo delle Scienze Applicate di Sansepolcro nell'anno scolastico 20252026. I Quaderni dell'Arte sono un progetto ideato e condotto da Ilaria Margutti, artista e insegnante di disegno e storia dell'arte, che da molti anni accompagna il cammino di ricerca e formazione dei suoi studenti e studentesse nell'attività didattica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Esercizi di meraviglia | 46 Quaderni dell’arte a Sansepolcro

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