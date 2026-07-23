Un’auto è finita contro un albero sulla Strada Provinciale Pian della Madonna a Pitigliano intorno alle 13. L’incidente si è verificato mentre il veicolo percorreva la strada, causando gravi ferite al conducente. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato il ferito in ospedale. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere i rilievi e le operazioni di messa in sicurezza.

Pitigliano (Grosseto), 23 luglio 2026 – Incidente stradale a Pitigliano intorno alle 13 di oggi sulla Strada Provinciale Pian della Madonna. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della stazione di Pitigliano intervenuti sul posto come i vigili del fuoco volontari di Manciano, un’auto è uscita di strada, attraversando la carreggiata e terminando la corsa contro un albero. All’arrivo della squadra, il conducente, unico occupante del veicolo, era rimasto incastrato nell’abitacolo. Dopo aver liberato l’accesso al mezzo dalla vegetazione, i vigili del fuoco hanno estratto il ferito e lo hanno affidato al personale sanitario del 118, presente sul posto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Esce di strada e finisce contro un albero, grave incidente a Pitigliano

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