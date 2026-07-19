Durante una gara di ciclismo in provincia di Treviso, una ragazza di 16 anni è caduta contro un albero lungo il ciglio della strada. La caduta è avvenuta nel pomeriggio di domenica 19 luglio, durante il trofeo «Pavan Ernesto e figli» con arrivo ad Arcade. Le sue condizioni sono considerate gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi. La ragazza è stata trasportata in ospedale.

Perde il controllo della bicicletta durante la gara e finisce contro un albero sul ciglio della strada. Sarebbero gravi le condizioni di una ciclista di 16 anni che nel pomeriggio di domenica 19 luglio è caduta durante il trofeo «Pavan Ernesto e figli» con arrivo ad Arcade, in provincia di Treviso. L'incidente è avvenuto attorno alle 17, durante la corsa di categoria allieve valida per il campionato regionale. Le atlete in gara si trovavano in località Bavaria, a Nervesa della Battaglia, a soli 8 chilometri dal traguardo. Quando è arrivato il gruppo di testa, la ragazza ha perso improvvisamente il controllo della bicicletta finendo fuori strada e terminando la propria corsa contro uno degli alberi che costeggiano la carreggiata. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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© Corrieredelveneto.corriere.it - Treviso, incidente alla gara di ciclismo: ragazza di 16 anni perde il controllo della bici e finisce contro un albero, è grave

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Caduta TERRIBILE in discesa per VONN poco dopo la partenza. Arriva l'ELICOTTERO |

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