Esami di abilitazione per Geometri 2026 ricognizione delle aule informatiche | risposte entro il 30 luglio

Il Ministero dell’Istruzione ha avviato una verifica delle dotazioni informatiche nelle aule degli istituti tecnici del settore tecnologico, indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio. La ricognizione riguarda le strutture coinvolte negli Esami di Stato 2026 per la qualifica di Geometra e Geometra laureato. Le scuole devono rispondere entro il 30 luglio. La verifica mira a valutare le attrezzature disponibili per le prove d’esame previste il prossimo anno.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha avviato una ricognizione delle dotazioni informatiche degli Istituti tecnici del settore tecnologico, indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio, in vista degli Esami di Stato 2026 per l’abilitazione alla professione di Geometra e Geometra laureato. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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