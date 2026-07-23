Ernesto compie 108 anni e si fa portare la torta in ospedale | Voglio festeggiare con voi

Da lanazione.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 108 anni ha festeggiato il compleanno in ospedale, chiedendo che gli fosse portata una torta per poter celebrare con i presenti. La sua nascita risale al 1918, durante la Prima guerra mondiale. La famiglia ha condiviso l’evento con amici e personale sanitario, sottolineando la volontà dell’anziano di festeggiare nonostante le condizioni di salute.

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Gubbio (Perugia), 23 luglio 2026 – Il giorno della sua nascita non era ancora finita la Prima guerra mondiale. Oggi taglia un traguardo che appare davvero incredibile: 108 anni. Un’età straordinaria che Ernesto Costantini ha festeggiato purtroppo in leto di ospedale, quello di Gubbio - Gualdo Tadino dove è ricoverato da qualche giorno nel reparto di Medicina. Nulla di grave, per fortuna. E lo spirito è forte, nonostante un peso dell’età che sfida i limiti umani. E questo traguardo lo ha voluto condividere con il personale, per ringraziarli per le cure e l'affetto che gli hanno dimostrato in questi giorni. Una bella torta con la scritta “auguri Ernesto” e tre candeline che il 108enne ha spento con un bel soffio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Ernesto compie 108 anni e si fa portare la torta in ospedale: “Voglio festeggiare con voi”
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