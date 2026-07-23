Prima del funerale, le epigrafi dedicate a una donna di 102 anni, ex bidella locale, sono state rimosse dalla bacheca. Le onoranze funebri hanno presentato una denuncia, dichiarando di avere già dei sospetti riguardo all’accaduto. L’episodio si è verificato a Nervesa, coinvolgendo un personaggio molto conosciuto e apprezzato nel paese. Nessuna informazione aggiuntiva è stata fornita sui motivi delle rimozioni o sui sospetti.

NERVESA Prima del funerale, spariscono le epigrafi. L'ultimo episodio ha riguardato una figura simbolo particolarmente amata e apprezzata a Nervesa: Lina Olivotto, ex bidella del paese, morta a 102 anni. Ieri mattina, prima dell'ultimo saluto, oltre una decina di epigrafi che ne annunciavano la scomparsa è stata rimossa da mani ignote. Una situazione che ha particolarmente addolorato le onoranze funebri che hanno gestito le esequie. Che si sono affidate ad un post sul web per segnalare la cosa: «Un fatto che ci addolora condividere -scrivono infatti- Questa mattina, pochi minuti prima dell'inizio di un funerale, ci è stato segnalato che le epigrafi del defunto erano scomparse da quasi tutte le bacheche in cui le avevamo affisse. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Epigrafi spariscono dalla bacheca prima del funerale, la denuncia delle onoranze funebri: «Abbiamo già dei sospetti»

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