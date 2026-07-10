Otto persone sono state arrestate nell’ambito di un’operazione contro il clan dei Casalesi, con accuse legate a minacce e attentati per riorganizzare la fazione Zagaria. Le indagini hanno evidenziato rapporti tra i sospettati e ambienti politici, amministrativi e imprenditoriali. Tra le accuse ci sono anche coinvolgimenti nel racket delle onoranze funebri. Le misure restrittive sono state eseguite in diverse località italiane.

Attentati e minacce per riorganizzare la fazione Zagaria del clan dei Casalesi: otto persone finiscono in carcere, dalle indagini sono emersi rapporti con ambienti politici, amministrativi ed imprenditoriali. Associazione per delinquere di stampo camorristico, pubblica intimidazione con uso delle armi, illecita concorrenza con violenza o minaccia, estorsione, violenza privata, porto e detenzione di armi e materiale esplodente sono i reati contestati a vario dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli (procuratore aggiunto Michele Del Prete) nell'ambito di un'inchiesta partita nel 2024 sul tentativo di riorganizzazione della... 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Clan dei Casalesi, otto arresti: legami con la politica e racket delle onoranze funebri

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CLAN DEI CASALESI 23 arresti contro la fazione di Michele Zagaria - | CONTRASTOTV canale 268

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