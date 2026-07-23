Il festival si svolge su un caicco nel mare, con il motore spento e l’àncora gettata. I partecipanti si sistemano a prua e brindano prima dell’inizio del concerto. L’evento unisce musica e relax in mare aperto, offrendo un’esperienza unica. La manifestazione coinvolge anche content creator, che condividono l’evento sui social. La musica si svolge in un contesto naturale, lontano da ambienti chiusi e da rumori cittadini.

Noi lo abbiamo vissuto su un caicco insieme a un gruppo di content creator. Una volta saliti a bordo si comprende subito l'unicità del festival. Si spegne il motore, si getta l’àncora, ci si sistema a prua e si brinda aspettando che inizi il concerto. Le onde diventano parte del concerto, il silenzio tra un brano e l'altro è rotto soltanto dall'acqua che accarezza gli scafi. Persino gli applausi sembrano diversi. L'Eolie Music Fest è anche un invito a vivere con lentezza. Le giornate scorrono tra Lipari, Salina e le altre isole, tra piccoli hotel, ristoranti che raccontano la cucina eoliana - tra capperi, pesce appena pescato e granite - e soste che invitano a rallentare. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Eolie Music Fest, musica in mezzo al mare per imparare finalmente a rallentare

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