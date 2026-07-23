Dopo un secolo, Enzo Ferrari torna in una figurina. Al centro dell’immagine c’è un’auto rossa con il Cavallino rampante, circondata da meccanici in tuta che cambiano le gomme, con chiavi inglesi e attrezzi. La scena mostra una vettura da corsa e un’illustrazione di Gianluca Folì ritrae Ferrari in piedi, leggermente scostato, con una mano sulla carrozzeria. Ferrari è il protagonista principale dell’immagine.

Al centro un’auto rossa con l’inconfondibile Cavallino rampante, attorno gli uomini in tuta intenti al cambio gomme, chiavi inglesi e attrezzi. Enzo Ferrari, in piedi, un po’ scostato, osserva la scena con la mano sulla carrozzeria, ma è lui l’autentico protagonista dell’illustrazione di Gianluca Folì. Sembrerebbe una figurina e, in effetti, oltre a essere esposta nella mostra ’ Figurati Modena ’, allestita da Fondazione Ago a Palazzo Santa Margherita fino al 30 agosto, questa illustrazione una figurina lo è davvero diventata. L’artista romano, infatti, è uno dei venti illustratori che il Museo della Figurina, per festeggiare i 20 anni, ha invitato a interpretare luoghi, personaggi e curiosità della città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Enzo Ferrari dopo un secolo è di nuovo in figurina

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