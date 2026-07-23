Entrate e Inps continua il confronto con imprese e università Dopo Parma il roadshow riprende a settembre

Da ilsole24ore.com 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il roadshow tra Entrate e Inps prosegue a settembre, dopo la tappa di Parma. La serie di incontri si concentra su fisco, previdenza e servizi digitali, coinvolgendo imprese, lavoratori e studenti. La collaborazione tra le due istituzioni mira a migliorare l'informazione e l'accesso ai servizi. La manifestazione è stata avviata con l’obiettivo di rafforzare il rapporto con il mondo produttivo e accademico. La prossima tappa si terrà in una città ancora da definire.

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Terza tappa del roadshow dedicato a fisco, previdenza e servizi digitali per le imprese, i lavoratori e le nuove generazioni, nato dalla collaborazione tra l’agenzia delle Entrate e l’Inps. La terza tappa si è svolta presso l’auditorium del Barilla Innovation & Technology Experience Barilla di Parma. L’evento segue la presentazione tenutasi lo scorso 25 giugno a Roma - alla presenza del viceministro dell’Economia e delle Finanze, Maurizio Leo, e dei vertici delle due amministrazioni - e i due incontri tenutisi il 7 e il 14 luglio scorsi presso Casillo Partecipazioni in Puglia e Intesa Sanpaolo a Torino. Un’occasione di dialogo e confronto con il mondo produttivo del territorio, con un particolare focus sui temi fiscali e previdenziali di maggior interesse. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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