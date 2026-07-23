Energia elettrica ai massimi del mese | PUN in forte rialzo a 0,181 € kWh – 23 Luglio 2026

Notizia in breve

Il prezzo dell’energia elettrica nel mercato libero ha raggiunto oggi il massimo del mese, con il PUN che sale a 0,181 euro per chilowattora. La quotazione all’ingrosso ha registrato un aumento rispetto alle giornate precedenti, toccando così il valore di 181,08 euro al megawattora. La variazione si riflette sui mercati e sui costi di fornitura.