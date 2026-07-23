Energia elettrica ai massimi del mese | PUN in forte rialzo a 0,181 € kWh – 23 Luglio 2026
Il prezzo dell’energia elettrica nel mercato libero ha raggiunto oggi il massimo del mese, con il PUN che sale a 0,181 euro per chilowattora. La quotazione all’ingrosso ha registrato un aumento rispetto alle giornate precedenti, toccando così il valore di 181,08 euro al megawattora. La variazione si riflette sui mercati e sui costi di fornitura.
Costo energia elettrica nel mercato libero. Il prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso (PUN) continua la sua corsa al rialzo, raggiungendo oggi, 23 Luglio 2026, il valore di 0,181 €kWh (181,08 €MWh). Si tratta del livello più alto registrato negli ultimi 30 giorni, con un incremento del 6,4% rispetto a ieri e un balzo del 20,7% rispetto alla media mensile. La media degli ultimi 7 giorni si attesta a 0,170 €kWh, mentre quella degli ultimi 30 giorni è pari a 0,150 €kWh, segnalando una tendenza decisamente rialzista che potrebbe avere ripercussioni sulle prossime bollette degli utenti del mercato libero. Data PUN (€kWh) Oggi (23 Luglio 2026) 0,181 Media ultimi 7 giorni 0,170 Media ultimi 30 giorni 0,150 Minimo ultimi 30 giorni 0,099 Massimo ultimi 30 giorni 0,181 Cosa significa per le famiglie. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
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