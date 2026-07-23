A meno di un mese dal lancio di Empulse in accesso anticipato, 1047 Games ha licenziato circa 1.000 dipendenti. La notizia riguarda lo studio noto per la serie Splitgate. Diverse fonti hanno confermato i licenziamenti, senza specificare le ragioni ufficiali. La decisione arriva in un momento di difficoltà per l’azienda, che ha visto un’improvvisa riduzione del personale poco dopo il debutto del nuovo titolo.

Momento complicato per 1047 Games, lo studio conosciuto soprattutto per la serie Splitgate. Diversi dipendenti hanno comunicato di essere stati coinvolti in una nuova ondata di licenziamenti, arrivata meno di un mese dopo il debutto di Empulse in accesso anticipato. La società non ha ancora pubblicato una dichiarazione ufficiale e non è quindi possibile stabilire quante persone abbiano perso il lavoro. Le testimonianze condivise su LinkedIn indicano però che i tagli avrebbero interessato differenti reparti dello studio. EMPULSE – Gamerbrain.net I dipendenti confermano una nuova riduzione del personale. Le prime informazioni sono emerse attraverso i messaggi pubblicati dai lavoratori coinvolti. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - Empulse: Nuovi licenziamenti per 1047 Games a un mese dal lancio

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1047 games has to give it up! Empulse launched to poor numbers, and led to more layoffs

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Si parla di: 1047 Games licenzia altri dipendenti dopo il lancio in accesso anticipato di Empulse; Nuovi licenziamenti in 1047 Games dopo il lancio in Early Access di Empulse.

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