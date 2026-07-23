Emma Nolde ha annunciato una seconda data a Milano per il suo tour estivo, aggiunta alla data già sold out del 30 settembre. La nuova esibizione si terrà il 29 settembre allo stesso locale. La cantante ha recentemente vinto la Targa Tenco come miglior canzone singola con “Quello che deve essere sarà”. Entrambe le date si svolgono nel locale Santeria Toscana.

foto di Lorenzo Stefanini MILANO – Dopo aver vinto la Targa Tenco per Miglior Canzone Singola con il brano “Quello che deve essere sarà”, Emma Nolde raddoppia l’appuntamento conclusivo del tour estivo: oltre al concerto di mercoledì 30 settembre, già sold out, si aggiunge quello del 29 settembre, sempre in Santeria Toscana a Milano. Biglietti disponibili su TicketOne e Dice. Le due date saranno la festosa conclusione di un’estate ricca di musica e incontri: parallelamente al tour che, tra i tanti festival nostrani, la vede per la prima volta in line-up allo Sziget Festival di Budapest e al fianco di Jovanotti nella data del Summer Jova Party di Barletta, Emma è impegnata anche con lo spettacolo originale di poesia e musica “Tu che ti senti ai fianchi l’uragano” insieme a Roberto Mercadini. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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© Lopinionista.it - Emma Nolde sold out a Milano, annuncia una nuova data a conclusione del tour estivo

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A Carrara la prima data del tour estivo di LevanteDomani sera alle 21,30 in piazza Matteotti a Carrara si terrà il primo concerto del tour estivo di Levante, intitolato Dell’amore live in estate 2026.

Argomenti più discussi: Emma Nolde: Sto bene nei panni della perdente. La vittoria è bella solo se non la cerchi; TUTTO PRONTO PER IL BALENA FESTIVAL: SUL PALCO DOMANI EMMA NOLDE E ZEN CIRCUS; Emma Nolde: Sono giovane e modo mio. E poco social; Emma Nolde in concerto a Genova il 22 luglio.

tra questi per me sono quasi sicuri solo i nu genea e i tamango (questi ultimi sdm è andato insieme a ferraguzzo a vederli live giorni fa !!!!), su emma nolde non mi illudo perché sono tre anni che la mettono in lista e poi non c’è mai x.com

Emma Nolde: dopo il sold out a Milano, aggiunta una nuova data per il tour estivoEmma Nolde celebra il sold out del concerto a Milano aggiungendo una nuova data il 29 settembre 2026 nella stessa venue. Appuntamenti imperdibili per i fan. megamodo.com