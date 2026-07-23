Un rappresentante del Partito Democratico ha chiesto al presidente della Regione di intervenire con il Governo per istituire una base operativa permanente per i Canadair in Sicilia. Attualmente, sono attive basi di emergenza in altre città, ma non nella regione. La richiesta mira a migliorare la capacità di intervento durante gli incendi. La proposta è stata presentata in un contesto di emergenza incendi in corso.

« Lancio un appello al presidente della Regione, Renato Schifani: si attivi in prima persona con il Governo nazionale per ottenere che anche in Sicilia venga istituita una base operativa permanente per i Canadair, oltre a quelle esistenti di Genova, Roma e Lamezia Terme. Considerata la vastità dei roghi e l’impossibilità, troppo spesso, di raggiungere da terra le zone colpite dalle fiamme, è prioritaria la tempestività di intervento dal cielo dei Canadair, assieme a quello degli elicotteri della Forestale». Così, in una nota, il segretario del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo. « La Sicilia - aggiunge l’esponente Dem - è assediata dal fuoco, ancora una volta. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Emergenza incendi, Barbagallo (Pd): "Base operativa permanente dei Canadair in Sicilia". L'appello al presidente Schifani

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