Emergenza incendi Barbagallo Pd | Base operativa permanente dei Canadair in Sicilia L' appello al presidente Schifani
Un rappresentante del Partito Democratico ha chiesto al presidente della Regione di intervenire con il Governo per istituire una base operativa permanente per i Canadair in Sicilia. Attualmente, sono attive basi di emergenza in altre città, ma non nella regione. La richiesta mira a migliorare la capacità di intervento durante gli incendi. La proposta è stata presentata in un contesto di emergenza incendi in corso.
« Lancio un appello al presidente della Regione, Renato Schifani: si attivi in prima persona con il Governo nazionale per ottenere che anche in Sicilia venga istituita una base operativa permanente per i Canadair, oltre a quelle esistenti di Genova, Roma e Lamezia Terme. Considerata la vastità dei roghi e l’impossibilità, troppo spesso, di raggiungere da terra le zone colpite dalle fiamme, è prioritaria la tempestività di intervento dal cielo dei Canadair, assieme a quello degli elicotteri della Forestale». Così, in una nota, il segretario del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo. « La Sicilia - aggiunge l’esponente Dem - è assediata dal fuoco, ancora una volta. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it
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