Oggi in Sicilia si sono raggiunti 46,2 gradi a Santa Croce Camerina, secondo i dati del servizio agrometeorologico. La temperatura più alta dell’isola è stata rilevata in questa località della provincia di Ragusa. In risposta al caldo estremo, il presidente della regione ha chiesto l’intervento di un altro aereo antincendio, un Canadair. La giornata si è contraddistinta per condizioni di caldo intenso, con temperature record in diverse zone dell’isola.

La temperatura massima registrata oggi in Sicilia dalla rete del servizio informativo agrometeorologico è quella della centralina di Santa Croce Camerina (Ragusa), che segna 46,2 gradi. Le temperature nell'isola A Gela (Caltanissetta) termometro a 45,9 gradi, a Mazara del Vallo (Trapani) e ad Aragona (Agrigento) la temperatura è arrivata a 44,5 gradi. A Catania la temperatura ha toccato 38,9 gradi e a Palermo 42,4, a Siracusa 41,4, a Trapani 43,9, a Messina 38,9 gradi, a Enna la centralina Sias ha segnato 45,3 gradi. Schifani sente la Protezione civile: in arrivo un altro canadair Il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, ha sentito stamani il capo della Protezione civile Fabio Ciciliano per fare un punto sugli incendi nell'isola. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Sicilia nella morsa del caldo africano: 46,2 gradi a Santa Croce Camerina, Schifani chiede un altro canadair

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Ondata di caldo africano, Italia nella morsa dell'afa - 1mattina News 24/06/2026

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