Elliot Anderson è stato ufficialmente annunciato come nuovo giocatore del Manchester City. Dopo la firma, ha dichiarato di essere felice di unirsi al club. La società ha diffuso un comunicato ufficiale confermando l'acquisto e sottolineando le qualità tecniche del giovane. Anderson si è trasferito in prestito con diritto di riscatto, e il club ha evidenziato il valore strategico dell’operazione per la rosa.

Elliot Anderson ufficiale al Manchester City: le sue prime parole e il comunicato dei Citizens. Il Manchester City rinforza in modo importante la propria linea mediana piazzando un grande colpo di calciomercato. Il club dell’Etihad Stadium ha annunciato ufficialmente l’ingaggio del centrocampista Elliot Anderson, prelevato a titolo definitivo dal Nottingham Forest. Il nazionale inglese, ventitré anni, ha firmato un lungo contratto quinquennale che lo legherà alla società Cityzen. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno Le prime parole di Anderson: “Un privilegio far parte del City”. Dopo aver completato l’iter... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Elliot Anderson è ufficialmente del Manchester City: «È un privilegio essere qui». Numeri da capogiro per il nuovo gioiello dei Citizens

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