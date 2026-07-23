Elio e le Storie Tese e il loro Tour à la carte | Il nostro repertorio come un menù e il pubblico ordina le canzoni – L’intervista

Gli Elio e le Storie Tese stanno portando avanti il Tour à la carte, con concerti in cui il pubblico sceglie le canzoni. Dopo la sesta edizione del Concertozzo, il gruppo si dedica a questa formula, in cui il repertorio viene deciso come un menù, e gli spettatori ordinano le tracce da ascoltare. La scaletta varia di sera in sera, in base alle preferenze del pubblico presente.

Messa alle spalle la sesta fortunatissima edizione del Concertozzo, gli Elio e le Storie Tese sono impegnati con il loro Tour à la carte, una serie di concerti la cui scaletta è decisa interamente dal pubblico. Prossima data: l’inaugurazione del Rock Beer and Music alla Fiera di Cagliari, che poi andrà avanti ospitando Cristiano De André, Luca Carboni, Blanco, K-Pop Is Coming, Marco Masini, Capo Plaza e Fulminacci. Il meccanismo è semplice, basta andare sul sito ufficiale della band e votare la propria selezione di brani, in modo tale da rendere ogni tappa un’esperienza unica. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elio e... 🔗 Leggi su Open.online

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Elio e le Storie Tese - Tour à la carte - Medley Concerto Gratuito a CUNEO

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