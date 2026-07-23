Il 21 e 22 agosto, sulla spiaggia libera di Marina di Ravenna, si svolge la prima edizione di Studio Delta Live On The Beach. L’evento si svolge in due serate e vede la partecipazione di Elettra, Orietta e Sophie. La festa si tiene nel piazzale antistante la spiaggia, con musica dal vivo e intrattenimento.

Una grande festa sulla spiaggia in due serate a Marina di Ravenna con la prima edizione di Studio Delta Live On The Beach. L’evento si terrà nella spiaggia libera antistante il piazzale della Marina il 21 e 22 agosto. Sul palco? Alcuni dei più noti volti della musica pop e dance italiana. Da Elettra Lamborghini, con la sua ultima hit ’Bam Bam Bambina’, a Orietta Berti, quest’estate in radio con ’Quadri Cuori Picche Fiori’, passando per Rosa Chemical, Alex Wyse, Mida, Federica Abbate, Cioffi, Riccardo Stimoli, Random, Seltsam e OPI, Shaza, Lupo, Malvax. Ma non è finita qui, perché nella scaletta ci sarà anche un’ospite internazionale: Sophie and The Giants, progetto musicale britannico che si è fatto notare anche come ospite all’Eurovision di Torino (2022). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Elettra, Orietta e Sophie . La grande festa di Marina con Radio Studio Delta Live

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