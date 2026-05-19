Radio Italia Live | Il grande ritorno della musica dal vivo

Un evento musicale di rilevanza torna a riempire una delle piazze più note del paese, attirando un gran numero di persone. La manifestazione vede la partecipazione di numerosi artisti e ospiti speciali, pronti a esibirsi di fronte al pubblico presente. La manifestazione si svolge all’aperto e prevede performance dal vivo che coinvolgono diverse generazioni di appassionati. La piazza si anima con musica e entusiasmo mentre le esibizioni si susseguono lungo la giornata.

Un’incredibile folla si raduna in una delle piazze più famose d’Italia per assistere a uno show ricco di ospiti d’eccezione e grandi sorprese Grandissimo successo in Piazza Duomo a Milano per l’edizione 2026 di Radio Italia Live – Il Concerto, l’evento di Radio Italia realizzato grazie alla collaborazione con il Comune di Milano e del sindaco Beppe Sala, che ha trasformato ancora una volta il cuore della città in un grande palco a cielo aperto che ha accolto 20.000 persone che hanno sfidato il mal tempo. Il concerto di Radio Italia Live non si farà attendere troppo e tornerà il 28 giugno al Foro Italico di Palermo. Una serata accolta con entusiasmo dal pubblico milanese numeroso e caloroso, con lo sfondo iconico del Duomo di Milano e della Galleria Vittorio Emanuele per rendere l’atmosfera ancora più unica. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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