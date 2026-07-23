elce si lavora a strade e marciapiedi cantieri anche nelle vie vecchi e sperandio

Sono iniziati i lavori in via Innamorati, con lavori su marciapiedi e strada. Gli interventi sono stati affidati tramite appalto e coinvolgono prima i marciapiedi, poi il manto stradale. Contestualmente, si prosegue anche nelle vie Vecchi e Sperandio, dove sono in corso cantieri per migliorare le condizioni di percorrenza e riqualificare le aree.

Partiti finalmente i lavori dati in appalto dal Comune in via Innamorati. Gli interventi interesseranno inizialmente i marciapiedi e successivamente il piano viario, con l’obiettivo di riqualificare nel complesso l’asse stradale e garantire migliori condizioni di percorrenza sia per i pedoni sia per i veicoli. Al termine delle opere in via Innamorati, il cantiere si sposterà in via Vecchi, dove sarà seguito lo stesso programma di intervento. Lavori caldeggiati da tempo anche dai residenti e dalle famiglie degli studenti che frequentano la scuola elementare Enzo Valentini di via Innamorati dove i marciapiedi erano ridotti davvero male (foto). Dalla prossima settimana è inoltre prevista l’apertura di un nuovo cantiere in via Sperandio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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