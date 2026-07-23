Scoperta di Gas Naturale nel Deserto Occidentale Egiziano. IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – Khalda Petroleum ha annunciato una significativa scoperta di gas naturale nel deserto occidentale dell’Egitto. Questa scoperta rientra nelle strategie implementate dal Ministero del Petrolio e delle Risorse Minerarie egiziano, mirate a incrementare la produzione nazionale di energia. La produzione iniziale del giacimento è stimata in 40 milioni di piedi cubi di gas al giorno, il che rappresenta un importante successo per il settore energetico egiziano. Dettagli della Scoperta e Investimenti Infrastrutturali. La nuova scoperta è stata effettuata tramite il pozzo esplorativo profondo Watda, il quale è stato perforato fino a una profondità di circa 15. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Egitto: scoperto un nuovo vasto giacimento di gas nel deserto occidentale.

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