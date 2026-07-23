Eduiren nell' anno scolastico 2025-26 coinvolte 1.300 scuole e 93mila studenti e cittadini

Notizia in breve

Nell'anno scolastico 2025-26, Eduiren ha coinvolto 1.300 scuole e 93.000 studenti e cittadini. I numeri sono in crescita rispetto agli anni precedenti, evidenziando un aumento della partecipazione e dell'interesse verso le iniziative educative del settore educational del Gruppo Iren. L'azienda ha collaborato con altre realtà territoriali, promuovendo progetti condivisi e valorizzando eccellenze locali nel settore scolastico.