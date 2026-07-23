Eduiren nell' anno scolastico 2025-26 coinvolte 1.300 scuole e 93mila studenti e cittadini
Nell'anno scolastico 2025-26, Eduiren ha coinvolto 1.300 scuole e 93.000 studenti e cittadini. I numeri sono in crescita rispetto agli anni precedenti, evidenziando un aumento della partecipazione e dell'interesse verso le iniziative educative del settore educational del Gruppo Iren. L'azienda ha collaborato con altre realtà territoriali, promuovendo progetti condivisi e valorizzando eccellenze locali nel settore scolastico.
Un anno scolastico con numeri in crescita per Eduiren, il settore educational del Gruppo Iren, che raccontano non solo l'impegno educativo dell'azienda, ma anche la capacità di fare rete con altre realtà educative dei territori, valorizzando progettualità comuni e specifiche eccellenze. Nell'anno scolastico 20252026, Eduiren ha, infatti, incontrato 93.346 cittadini di tutte le età, organizzato 353 visite a impianti e avviato 481 progetti didattici, confermando la sua vocazione ad un approccio non convenzionale alla divulgazione ed alla sperimentazione di nuovi strumenti. Nello specifico le 93.346 persone coinvolte tra settembre 2025 e giugno 2026 riuniscono 80. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Notizie e thread social correlati
Contributi scuole paritarie in Sicilia per l’anno scolastico 2025/26: al via le domande per i fondi regionali. Scadenza il 31 luglioLe scuole paritarie in Sicilia possono presentare domanda per i contributi regionali destinati all’anno scolastico 2025/26.
Superati i due milioni di studenti iscritti nell’anno 2024-2025Le iscrizioni universitarie in Italia nel 2024-2025 hanno superato i 2 milioni, raggiungendo 2.
Eduiren porta la sostenibilità nelle scuole, oltre 80mila studenti coinvolti nei progetti ambientaliDal Trm di Torino ai laboratori nelle scuole, il Gruppo Iren promuove educazione ambientale e conoscenza dei servizi pubblici ... torinoggi.it
Eduiren, nell’anno scolastico coinvolti 93 mila studenti e cittadini in 1300 scuoleUn anno scolastico con numeri in crescita per Eduiren, il settore educational del Gruppo Iren, che raccontano non solo l’impegno educativo dell’azienda, ma anche la capacità di fare rete con altre ... piacenzasera.it