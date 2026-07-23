Educare all’empatia nell’era degli algoritmi Lettera

Da orizzontescuola.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un gruppo di insegnanti ha distribuito una lettera rivolta a genitori e studenti, evidenziando l’importanza di insegnare l’empatia in un’epoca dominata dagli algoritmi. La comunicazione sottolinea come la presenza crescente di tecnologie influenzi le relazioni sociali e il modo di percepire gli altri. Non vengono menzionati programmi specifici o interventi, ma si invita a riflettere sulla necessità di sviluppare capacità empatiche tra i giovani.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Inviata da Elisa Scardino - Viviamo in un'epoca in cui gli algoritmi sono entrati profondamente nelle nostre vite. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

14 maggio 2026, Informazione locale ed intelligenza artificiale maggio e,

Video 14 maggio 2026, Informazione locale ed intelligenza artificiale maggio e,

Notizie e thread social correlati

IA, salute e disuguaglianze. Il nodo dell’equità nell’era degli algoritmiL’intelligenza artificiale in sanità promette di migliorare diagnosi e trattamenti, ma solleva anche questioni di equità.

Salute: a Roma un incontro sul benessere dei giovani nell’era degli algoritmiA Roma si è tenuto un evento al Centro studi americani dedicato alla salute mentale dei giovani nell’epoca degli algoritmi.

Temi più discussi: Giornata Mondiale dell’Amicizia: educare al valore di un legame che fa crescere; Educazione sessuo-affettiva in Toscana, il Pd presenta la proposta di legge per le scuole. Melio: Corsi con personale qualificato in orario scolastico; Toscana, proposta di legge del Pd per l’educazione sessuo-affettiva nelle scuole; Educazione all’affettività. Laboratori nelle scuole. Più vicina la legge toscana.

educare all empatia nellGiornata Mondiale dell’Amicizia: educare al valore di un legame che fa crescereOgni anno, il 30 luglio, si celebra la Giornata Mondiale dell’Amicizia la quale offre l'opportunità di riflettere su un aspetto fondamentale dello Giornata Mondiale dell’Amicizia: educare al valore di ... vanillamagazine.it

Possiamo educare i bambini a provare empatia per la natura?Di fronte alla crisi climatica e alle crescenti controversie sul riscaldamento globale, molti di noi ripongono le speranze nei giovani, immaginandoli come i futuri custodi del pianeta. Ma come ... greenme.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web