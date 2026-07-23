Educare all’empatia nell’era degli algoritmi Lettera

Notizia in breve

Un gruppo di insegnanti ha distribuito una lettera rivolta a genitori e studenti, evidenziando l’importanza di insegnare l’empatia in un’epoca dominata dagli algoritmi. La comunicazione sottolinea come la presenza crescente di tecnologie influenzi le relazioni sociali e il modo di percepire gli altri. Non vengono menzionati programmi specifici o interventi, ma si invita a riflettere sulla necessità di sviluppare capacità empatiche tra i giovani.