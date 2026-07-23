Educare all’empatia nell’era degli algoritmi Lettera
Un gruppo di insegnanti ha distribuito una lettera rivolta a genitori e studenti, evidenziando l’importanza di insegnare l’empatia in un’epoca dominata dagli algoritmi. La comunicazione sottolinea come la presenza crescente di tecnologie influenzi le relazioni sociali e il modo di percepire gli altri. Non vengono menzionati programmi specifici o interventi, ma si invita a riflettere sulla necessità di sviluppare capacità empatiche tra i giovani.
Inviata da Elisa Scardino - Viviamo in un'epoca in cui gli algoritmi sono entrati profondamente nelle nostre vite. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
14 maggio 2026, Informazione locale ed intelligenza artificiale maggio e,
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