Ci sono canzoni irripetibili, canzoni che nonostante lo scorrere degli anni conservano ancora il lucore della giovinezza che portavano in dote quando le si cantava, in un coro che era davvero di tutti. Sono canzoni che per una magia non definibile con certezza sono state in grado di intercettare lo spirito del Tempo e replicarlo, di eco in eco. Notti Magiche è una di quelle canzoni. Che poi non si chiama nemmeno così, il titolo corretto - quello ufficiale - è “Un’estate italiana”. Ma poco importa, quello che conta è che la canzone ci riporta a quell’estate là, l’indimenticabile estate del 1990, quando l’Italia organizzò i Mondiali. Il Paese... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Edoardo, mi presenti Gianna?", disse Diego. Come nacque Notti magiche, l'inno di quando eravamo felici

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