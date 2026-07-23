Edoardo Bennato compie 80 anni | le favole come atto di libertà

Edoardo Bennato ha compiuto 80 anni. Durante la celebrazione, sono stati ricordati i suoi successi musicali e il suo ruolo come cantautore che ha spesso usato le favole come simbolo di libertà. La sua carriera si distingue per le canzoni che hanno accompagnato più generazioni, e la sua influenza si percepisce anche nel modo in cui ha interpretato il rapporto tra musica e messaggio sociale.

Edoardo Bennato compie oggi ottant’anni. E, a differenza di molti artisti della sua generazione, non lascia in eredità soltanto un repertorio di canzoni, ma una visione del mondo. Da quasi mezzo secolo, infatti, la sua musica racconta una sola, ostinata idea: la libertà comincia quando si smette di credere agli eroi, ai capi e a chi pretende di avere sempre ragione. Per questo Bennato ha scelto Pinocchio, Peter Pan, il Gatto e la Volpe, Capitan Uncino. Non personaggi da fiaba, ma straordinari strumenti per parlare del potere e delle sue infinite maschere. È questa l’intuizione che attraversa la sua musica e che rende la ricorrenza degli ottant’anni qualcosa di più di una celebrazione anagrafica. 🔗 Leggi su Panorama.it

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