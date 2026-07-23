Edizione ore 13.05 del 23 luglio
Alle 13.05 del 23 luglio, la redazione di Sport Mediaset ha trasmesso un approfondimento quotidiano sul calcio e lo sport. La diretta ha coperto le principali novità e gli aggiornamenti più recenti nel mondo dello sport, offrendo un riepilogo degli eventi più rilevanti della giornata. L’appuntamento ha rappresentato un momento di aggiornamento per gli appassionati, con analisi e notizie in tempo reale.
Approfondimento quotidiano in diretta sul mondo del calcio e dello sport a cura della redazione giornalistica di Sport Mediaset. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
Edizione delle ore 13.30 del 21/03/2026
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