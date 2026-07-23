Edizione ore 13.05 del 23 luglio

Da sportmediaset.mediaset.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 13.05 del 23 luglio, la redazione di Sport Mediaset ha trasmesso un approfondimento quotidiano sul calcio e lo sport. La diretta ha coperto le principali novità e gli aggiornamenti più recenti nel mondo dello sport, offrendo un riepilogo degli eventi più rilevanti della giornata. L’appuntamento ha rappresentato un momento di aggiornamento per gli appassionati, con analisi e notizie in tempo reale.

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