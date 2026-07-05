Edizione ore 13.05 del 5 luglio

Notizia in breve

Alle ore 13.05 del 5 luglio, la redazione di Sport Mediaset ha trasmesso un approfondimento quotidiano in diretta sul calcio e lo sport, offrendo aggiornamenti e analisi su eventi recenti e notizie di attualità. La trasmissione copre le principali competizioni e temi legati al mondo sportivo, con un focus su notizie di rilievo e sviluppi in tempo reale. La diretta si inserisce nella programmazione giornaliera dedicata alle notizie sportive.