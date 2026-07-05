Edizione ore 13.05 del 5 luglio
Alle ore 13.05 del 5 luglio, la redazione di Sport Mediaset ha trasmesso un approfondimento quotidiano in diretta sul calcio e lo sport, offrendo aggiornamenti e analisi su eventi recenti e notizie di attualità. La trasmissione copre le principali competizioni e temi legati al mondo sportivo, con un focus su notizie di rilievo e sviluppi in tempo reale. La diretta si inserisce nella programmazione giornaliera dedicata alle notizie sportive.
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Edizione delle ore 13.30 del 30/05/2026
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Corriere dell'Umbria. . Edizione ore 13 del TG del Corriere dell'Umbria. Le ultime notizie di oggi - venerdì 3 luglio - dalla nostra regione a cura della redazione. #ultimenotizieoggi #ultimenotizie facebook
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