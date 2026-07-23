Edipo continua a parlare dall’ex ospedale psichiatrico di San Salvi, ora trasformato in spazio teatrale. La compagnia Chille de la balanza ha riaperto l’area alla scena, utilizzandola come luogo di memoria e rappresentazione. La scena rappresenta il personaggio in modo intenso, portando in scena le sue parole in un contesto che un tempo ospitava pazienti psichiatrici. La messa in scena si svolge all’interno di uno spazio pubblico, aperto alla città.

C’è un luogo dove Edipo continua a parlare con particolare forza. È San Salvi, l’ex ospedale psichiatrico restituito alla città da Chille de la balanza come spazio di teatro, memoria e diritti. Qui, oggi alle 21.30, nell’ambito di Estate a San Salvi 2026, approda ’Studio su Edipo’, il nuovo esito performativo del percorso di formazione di Diesis Teatrango, storica compagnia di Bucine diretta da Piero Cherici, con la conduzione artistica condivisa con Filippo Mugnai. Lo spettacolo prende avvio dall’Edipo Re di Sofocle, ma sceglie di non raccontarne la vicenda secondo una lettura narrativa o morale. Del mito interessa soprattutto ciò che continua a interrogarci: l’identità, la responsabilità, il rapporto con le nostre origini, il confine tra verità e illusione, tra ciò che gli occhi colgono e ciò che invece resta invisibile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Edipo ci parla dall’ex manicomio. E il teatro diventa una rivelazione

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