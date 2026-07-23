L'economista Albanese ha sottolineato l’importanza di distinguere tra crescita economica e sviluppo. Ha ricordato che, per anni, il progresso è stato valutato principalmente tramite indicatori numerici di ricchezza, assumendo che un aumento di questi valori portasse a un benessere generale. Secondo lui, questa visione rischia di semplificare troppo la realtà, poiché non tiene conto di altri aspetti legati alla qualità della vita e alla distribuzione delle risorse.

«Oggi più che mai è necessario distinguere tra crescita e sviluppo. Per molti anni abbiamo misurato il progresso quasi esclusivamente attraverso indicatori economici quantitativi, dando per scontato che l'aumento della ricchezza producesse automaticamente benessere diffuso. La realtà ci mostra che non è così. Possiamo crescere senza ridurre le disuguaglianze, senza migliorare la qualità della vita e senza tutelare il capitale naturale e sociale». A dichiararlo è Marina Albanese (Prof.ssa di politica economica e Direttore del Centro interdipartimentale di Ricerca LUPT, Università degli studi di Napoli Federico II), andando a toccare alcuni dei punti che saranno al centro dell'ottava edizione del Festival Nazionale dell'Economia Civile. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Economia Civile, Albanese: «Non confondiamo crescita e sviluppo»

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