Domani si terrà il concerto dei Modena City Ramblers al Vecchio Mercato dei Fiori, chiudendo così la programmazione estiva degli eventi. L’iniziativa è stata organizzata da diverse realtà locali e patrocinata dall’amministrazione comunale. Il concerto rappresenta l’ultimo appuntamento della rassegna, che si è svolta nel corso dell’estate presso il mercato.

Si chiude domani, con il concerto dei Modena City Ramblers, la programmazione estiva degli eventi al Vecchio Mercato dei Fiori, organizzata da Ceragioli Management, Teatro Verdi, Stage 11 e l’associazione Insieme con il patrocinio del Comune di Pescia. Alle 21.30 la band emiliana salirà sul palco della struttura con la loro unica data toscana per questa stagione (biglietto unico 23 euro, disponibili online in prevendita o direttamente in cassa), che mette fine alla striscia di appuntamenti che ha animato lo spazio nei mesi estivi. Una tappa che è inserita in un fitto calendario di esibizioni dal vivo nelle quali la band è impegnata nelle principali piazze e festival nazionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Ecco l’onda punk-rock. I Modena City Ramblers sul palco del mercato

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