L'E-Prix di Tokyo si terrà il 25 e 26 febbraio 2026, con due gare consecutive sul circuito cittadino. La competizione fa parte del campionato mondiale di Formula E 2025-2026 e si svolgerà in una zona urbana della città. Le gare saranno trasmesse in diretta televisiva e streaming, anche su piattaforme online dedicate. La manifestazione prevede l’uso di vetture a propulsione elettrica e coinvolge diversi team e piloti internazionali.

L'E-prix di Tokyo è destinato a segnare una svolta nel Mondiale di Formula E 20252026. Il doppio round in programma sabato 25 e domenica 26 luglio nella capitale nipponica definirà infatti i contendenti che andranno a giocarsi il titolo iridato a Londra, nell'ultimo appuntamento stagionale (suddiviso in due gare) previsto nel fine settimana di Ferragosto. Il leader della classifica generale Pascal Wehrlein (Porsche), in grande spolvero nel precedente E-prix di Shanghai, e il suo primo inseguitore Mitch Evans (Jaguar), rispettivamente a quota 141 e 132 punti, resteranno sicuramente in lizza fino al gran finale in... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - E-Prix Tokyo 2026: le info sul circuito e dove vedere le gare in Tv e in streaming

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Tokyo E-Prix 2026 | Formula E Event Transport & Motorsport Logistics

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