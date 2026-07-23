Una donna è deceduta dopo un grave incidente stradale avvenuto alcuni giorni fa. Le sue condizioni erano state mantenute sotto stretto controllo, con aggiornamenti limitati sui social network. La vittima, che aveva attirato l’attenzione dei media e dei fan, non è sopravvissuta alle ferite riportate nell’incidente. La notizia della sua morte è stata confermata nelle ultime ore.

Per diversi giorni aveva scelto il silenzio, limitandosi a rassicurare i propri follower sulle condizioni di salute dopo un terribile incidente stradale. Le immagini condivise dall’ospedale, con entrambe le braccia immobilizzate e un’auto praticamente distrutta, avevano fatto intuire la violenza dello schianto, senza però chiarire fino in fondo cosa fosse realmente accaduto. Con il passare delle ore, però, sono emersi nuovi dettagli che hanno dato alla vicenda contorni ancora più drammatici. L’incidente, avvenuto lungo via Brigata Marche nel territorio comunale di Carbonera, in provincia di Treviso, non si è concluso soltanto con il ferimento dell’uomo coinvolto, ma è costato la vita a un’anziana automobilista di 83 anni. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “È morta”. Incidente choc per il vip di Canale 5, c’è una vittima

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