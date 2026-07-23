Santé publique France, l’agenzia nazionale francese per la sanità pubblica, ha detto che durante l’ondata di calore di fine giugno in Francia ci sono state 5.764 morti in eccesso rispetto alla media del periodo. È un livello che non si registrava dall’ondata di calore del 2003, che fu più lunga di quella di quest’anno e causò circa 15mila morti in eccesso. L’agenzia ha detto che i dati non prendono in considerazione le cause delle morti: tuttavia il numero dei morti è stato maggiore rispetto alla media del periodo nelle regioni in cui le temperature sono state più alte. Inoltre più della metà delle morti in eccesso è avvenuta tra il 25 e il 27 giugno, molto vicino ai giorni più caldi che sono stati tra il 23 e il 25 giugno. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Durante l’ondata di calore di fine giugno in Francia ci sono state quasi 6mila morti in eccesso: il dato più alto dal 2003

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In Francia sono stati registrati almeno 5.764 decessi in eccesso durante l’ondata di caldo record del mese scorso, la più letale dal 2003. l.euronews.com/rnFX x.com

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