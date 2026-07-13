Durante l’ondata di calore di fine giugno in Europa ci sono state oltre 10mila morti in eccesso
Durante l’ondata di calore di fine giugno in Europa si sono registrate oltre 10.000 vittime in più rispetto alla media. Tra il 22 e il 28 giugno, le alte temperature hanno colpito principalmente l’Europa occidentale, causando un incremento significativo dei decessi. Le autorità sanitarie hanno segnalato un aumento dei ricoveri e dei casi di malori legati al caldo durante quel periodo. Nessuna causa specifica è stata attribuita ai decessi, che sono stati conteggiati come morti in eccesso rispetto alle statistiche standard.
Tra il 22 e il 28 di giugno la grande ondata di calore che ha coinvolto buona parte dell’Europa occidentale è coincisa con oltre 10mila morti in eccesso rispetto alla media del periodo: lo evidenziano i dati pubblicati da EuroMOMO, un progetto che si occupa di analizzare l’andamento della mortalità in Europa settimana per settimana e di valutare l’eventuale impatto di epidemie, ondate di calore o altri eventi sulla mortalità. La gran parte delle morti in eccesso – oltre 9mila – riguarda persone con più di 65 anni, tra le più vulnerabili ai colpi di calore e più in generale ai rischi legati a temperature molto elevate. EuroMOMO è sostenuto... 🔗 Leggi su Ilpost.it
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