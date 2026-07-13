Durante l’ondata di calore di fine giugno in Europa si sono registrate oltre 10.000 vittime in più rispetto alla media. Tra il 22 e il 28 giugno, le alte temperature hanno colpito principalmente l’Europa occidentale, causando un incremento significativo dei decessi. Le autorità sanitarie hanno segnalato un aumento dei ricoveri e dei casi di malori legati al caldo durante quel periodo. Nessuna causa specifica è stata attribuita ai decessi, che sono stati conteggiati come morti in eccesso rispetto alle statistiche standard.

Tra il 22 e il 28 di giugno la grande ondata di calore che ha coinvolto buona parte dell’Europa occidentale è coincisa con oltre 10mila morti in eccesso rispetto alla media del periodo: lo evidenziano i dati pubblicati da EuroMOMO, un progetto che si occupa di analizzare l’andamento della mortalità in Europa settimana per settimana e di valutare l’eventuale impatto di epidemie, ondate di calore o altri eventi sulla mortalità. La gran parte delle morti in eccesso – oltre 9mila – riguarda persone con più di 65 anni, tra le più vulnerabili ai colpi di calore e più in generale ai rischi legati a temperature molto elevate. EuroMOMO è sostenuto... 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Durante l’ondata di calore di fine giugno in Europa ci sono state oltre 10mila morti in eccesso

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