Durante l’ondata di caldo di giugno, in Francia si sono verificati più di 5.700 decessi in più rispetto alla media. Le autorità hanno confermato i numeri. Nel frattempo, molte zone dell’Europa meridionale e del paese continuano a sperimentare temperature molto alte.

Secondo quanto riferito dalle autorità, durante l’ondata di caldo di giugno la Francia ha registrato oltre 5.700 decessi in eccesso. Nel frattempo, vaste aree del Paese e dell’ Europa meridionale continuano ad affrontare un altro periodo di temperature estreme. Mercoledì, l’agenzia sanitaria nazionale francese ha reso noto di aver contato 5.764 morti in più della media tra il 17 giugno e il 2 luglio, pari a un tasso di mortalità in eccesso del 36%. Più della metà di questo totale “senza precedenti” risale al lasso di tempo tra il 25 e il 27 giugno, in particolare tra persone di età pari o superiore a 75 anni. L’Europa è il continente che si sta riscaldando più rapidamente al mondo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Durante l’ondata di caldo di giugno, la Francia ha registrato oltre 5.700 decessi in eccesso

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Netherlands, Belgium and France report 3,700 excess deaths during heatwave

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