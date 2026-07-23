Due secoli fa l’attentato fallito Il cardinale Rivarola uscì illeso

Il 23 luglio 1826, durante la festa del patrono Apollinare, il cardinale legato Agostino Rivarola fu vittima di un attentato. L’attentatore aprì il fuoco contro di lui, ma il cardinale uscì illeso. La sparatoria avvenne in un momento di grande tensione, ma nessuno dei presenti rimase ferito. L’attentato fu immediatamente condannato, e le indagini portarono all’arresto di alcuni sospetti. La vicenda rimane una delle più note nella storia di quell’epoca.

Due secoli fa, il 23 luglio del 1826, festa del nostro patrono Apollinare, il cardinale legato Agostino Rivarola subì un grave attentato dal quale uscì miracolosamen te illeso. Inviato a Ravenna da papa Leone XII per estirpare la piaga delle sette, e in particolare la Carboneria, il cardinale si guadagnò ben presto le antipatie dei ravennati con la famosa “Sentenza” del 31 agosto 1825 che condannò a pene varie più di cinquecento persone e soprattutto per alcuni provvedimenti che ordinavano la chiusura delle osterie perché ritenute luoghi di cospirazione e l’obbligo di portare la lanterna durante le ore notturne per consentire l’identificaz ione di quanti si trovavano ancora in strada durante le ore del coprifuoco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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